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ПОЛИТИКА

Шмыгаль заявил, что "Укрзалізниця" сама должна решать свои проблемы

"Укрзалізниця" больше не может существовать в такой, как сейчас, "запутанной" бизнес-модели с пассажирскими и грузовыми перевозками, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Укрзалізниця"
"Укрзалізниця" 
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Государственное предприятие "Укрзалізниця" должна сама решать собственные проблемы. Такое мнение премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил "Укринформу" в интервью, которое было опубликовано 21 августа, отвечая на вопрос, будет ли правительство реформировать компанию.

"Если есть коммерческое предприятие, которое попало в турбулентность, безразлично, монополист или нет, оно должно решать свои проблемы самостоятельно. "Укрзалізниця" – не исключение. Внутренние реформы она должна проводить как обычный бизнес. Для этого и проводится ее корпоратизация", – сказал он.

По словам премьер-министра, проводимая в стране реформа корпоратизации госпредприятий "призвана защитить эти предприятия от любого политического влияния, чтобы исключить политическую коррупцию на этих предприятиях, чтобы управлять как бизнесом".

"В "Укрзалізниці" такие органы управления созданы и вскоре там появится новый руководитель, который выиграл серьезный кадровый конкурс. Человек сейчас проходит спецпроверку и думаю, что уже на следующей неделе будет назначен решением правительства", – объяснил Шмыгаль.

Он рассказал, что перед новым главой компании будет стоять задача внутреннего реформирования, "потому что коронакризис очень больно ударил по предприятию".

"Практически были остановлены пассажирские перевозки. При их убыточности, они покрывали большую часть постоянных затрат предприятия. Но дальше существовать в такой запутанной бизнес-модели с пассажирскими и грузовыми перевозками, как сейчас, "Укрзалізниця" не может. Нужно выделять направления и наводить там порядок, привлекая инвесторов и иностранный опыт", – считает премьер-министр Украины.

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

В 2017–2019 годах врио главы правления "Укрзалізниці" был Евгений Кравцов. В январе 2019-го он лишился приставки врио. 29 января 2020-го Кабмин согласовал увольнение Кравцова. 5 февраля Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющим обязанности председателя правления "Укрзалізниці" Марчека Желько. Набсовет в апреле рекомендовал отправить его в отставку.

В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил о необходимости реформирования железнодорожной компании. По его словам, к вопросу реформы "Укрзалізниці" вернутся через месяц после окончания карантина, связанного с коронавирусом.

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян называл существенными недостатками в работе нынешнего главы министерства Владислава Криклия сомнительную кадровую политику и масштабную коррупцию в "Укрзалізниці", писал "Обозреватель". Он посоветовал руководству Мининфраструктуры и "Укрзалізниці" искать финансовый ресурс не за счет поднятия тарифов на грузовые перевозки, а в борьбе с коррупцией. По его данным, потери от нее составляют 15–20 млрд грн в год.

По результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзалізниця" и его 24 филиалов за период с 1 января 2018-го по 30 сентября 2019 года Госаудитслужба выявила нарушений на сумму 11,8 млрд грн.

Теги: Укрзалізниця, бизнес, правительство, перевозки, реформа, премьер-министр, Денис Шмыгаль
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