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"Укрметаллургпром" заявил, что "Укрзалізниця" допустила на торги по продаже металлолома неизвестные компании-посредники

"Укрзалізниця" провела на площадке "ProZorro.Продажи" ряд аукционов по продаже металлолома, часть из них выиграли "неизвестные компании-посредники", заявили в "Укрметаллургпроме".

В "Укрметаллургпроме" не уточнили, какие именно компании победили на аукционах по продаже металлолома
В "Укрметаллургпроме" не уточнили, какие именно компании победили на аукционах по продаже металлолома
Фото: depositphotos.com

"Укрметаллургпром" 14 августа заявил, что "Укрзалізниця" допускает на электронные торги по продаже металлолома неизвестные компании-прокладки.

В объединении заявили, что 11 августа "Укрзалізниця" провела на площадке "ProZorro.Продажи" ряд аукционов по продаже металлолома. Часть из них выиграли "неизвестные компании-посредники", считают в "Укрметаллургпроме".

Изначально продажа металлолома "Укрзалізницею" организовывалась с целью снижения дефицита стратегического сырья на рынке Украины, отметили в объединении.

"Кабинет Министров Украины в 2017 году при возобновлении торгов металлоломом УЗ после долгого перерыва дал протокольное поручение наблюдательному совету УЗ рассмотреть вопрос реализации запасов металлолома с преимущественным правом закупки данного ресурса металлургическими предприятиями страны", – заявили в объединении.

"В августе мы видим усиленную активность посредников на металлоломных тендерах "Укрзалізниці" и крайне обеспокоены такой практикой", – добавил президент объединения Александр Каленков.

"Укрметаллургпром" объединяет крупнейшие металлургические предприятия Украины, горно-обогатительные комбинаты, научно-исследовательские, проектно-конструкторские, учебные институты и другие коммерческие организации.

Металлурги заявили, что обеспокоены темпами отгрузки металлолома на рынок. По оценкам объединения, за первые семь месяцев 2020 года "Укрзалізниця" отгрузила не более 60 тыс. тонн металлолома УЗ. В "Укрметаллургпроме" сообщили, что эти объемы значительно ниже ранее объявленных планов отгрузки на уровне 276 тыс. тонн.

"Это создает дефицит металлолома на внутреннем рынке Украины, ограничивает возможности меткомбинатов по увеличению выплавки стали для отгрузки на экспорт. Кроме того, сама "Укрзалізниця" при сохранении таких темпов отгрузки недополучит около 0,8 млрд грн доходов, что в два раза превышает ожидаемые доходы от увеличения монопольных тарифов за порожний пробег вагонов", – подытожили в "Укрметаллургпроме".

В объединении не уточнили, о каких именно компаниях – победителях аукционов идет речь в заявлении. На сайте "ProZorro.Продажи" информацию о проведении аукционов найти не удалось.

Теги: Укрзалізниця, аукцион, металлургия, торги
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