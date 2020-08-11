"Укрметаллургпром" обвинил "Укрзалізницю" в срыве планов по реализации металлолома и недополучении миллиардных доходов

Объединение "Укрметаллургпром" оценивает объем средств, которые может недополучить "Укрзалізниця" в результате срыва плана реализации металлолома, в 1–1,5 млрд грн в год.

За семь месяцев 2020 года на металлургические предприятия было отгружено менее 60 тыс. т металлолома, заявили в "Укрметаллургпроме" Фото: ukrmetprom.org

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось к правительству и руководству "Укрзалізниці" с просьбой вмешаться и предотвратить срыв госкомпанией планов по реализации металлолома. Об этом говорится в открытом письме "Укрметаллургпрома", адресованном премьер-министру Денису Шмыгалю, пишет "Обозреватель".

Как сказано в письме, за семь месяцев 2020 года на металлургические предприятия было отгружено менее 60 тыс. т металлолома. Такие низкие темпы отгрузки не позволят "Укрзалізниці" направить на рынок ранее заявленный объем металлолома в 276–285 тыс. т.

"Просим провести совместное с Министерством инфраструктуры Украины и АО "Укрзалізниця" рабочее совещание с целью урегулирования вопроса увеличения отгрузки металлолома для достижения запланированного уровня в 280 тыс. т и не допустить ситуации, когда в кризисное для страны время стратегическое предприятие "Укрзалізниця" недополучит миллиарды, необходимые для повышения эффективности функционирования государственной компании, а металлургические предприятия будут иметь дефицит стратегического сырья", – отмечают в "Укрметаллургпроме".

Объединение оценивает объем недополученных средств в 1–1,5 млрд грн.

"Укрметаллургпром" объединяет крупнейшие металлургические предприятия Украины, горно-обогатительные комбинаты, научно-исследовательские, проектно-конструкторские, учебные институты и другие коммерческие организации.

В объединении отмечают, что "Укрзалізниця" оказывает "существенное влияние на рынок металлолома в Украине", обладая потенциалом для реализации около 300 тыс. т металлолома в год.