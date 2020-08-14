"Укрзалізниця" возобновляет курсирование поезда Киев – Запорожье

Поезда из столицы Украины в Запорожье возобновят движение с 19 августа, сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

Билеты на поезда появятся в продаже в ближайшее время Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" возобновляет курсирование поездов сообщением Киев – Запорожье. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба компании.

Возобновление движения поездов №71/72 реализуется в соответствии с решениями региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Из Запорожья поезд отправится 19 августа, из Киева – 20 августа и будет курсировать через день.

Билеты появятся в продаже в ближайшее время.

"Все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усилена обработка постельного белья во время стирки. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр. Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон", – подчеркнули в "Укрзалізниці".

Железнодорожное сообщение в Украине остановили 12 марта из-за вспышки коронавируса и последующего введения карантина. С 11 мая в Украине началось смягчение карантинных мер.

Железнодорожные перевозки и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки возобновились с 1 июня. Тогда же УЗ разрешила продажу 50% мест на скоростные поезда "Интерсити" из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог.

16 июля "Укрзалізниця" запустила полноценную продажу билетов на поезда дальнего следования из Киева и обратно.