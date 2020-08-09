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В Киеве коронавирус выявили у девятимесячного мальчика

Среди вновь выявленных заболевших COVID-19 в Киеве 55 женщин в возрасте от 19 до 69 лет, четыре девочки в возрасте от четырех до 10 лет, 54 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет и семь мальчиков от девяти месяцев до 17 лет. В числе новых заболевших пятеро медиков, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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За сутки в Киеве от COVID-19 умерло два человека
За сутки в Киеве от COVID-19 умерло два человека
Фото: depositphotos.com

В Киеве за сутки коронавирус выявили еще у 120 жителей столицы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Среди вновь выявленных заболевших: 55 женщин в возрасте от 19 до 69 лет, четыре девочки в возрасте от четырех до 10 лет, 54 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет и семь мальчиков от девяти месяцев до 17 лет. В числе новых заболевших – пятеро медиков.

За сутки умерло два пациента, госпитализировали 19 человек. 

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе (24), Днепровском и Соломенском (по 17 случаев), а также в Голосеевском районе (13 случаев).

По состоянию на сегодняшний день в Киеве уже 9498 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 147 из них закончились летально. Выздоровело 3205 человек.

https://www.facebook.com/merkieva/posts/4709432202401023

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 9 августа, общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 80 949. Умерло 1897 пациентов с коронавирусом, выздоровело 43 972 человека.

Теги: Киев, Виталий Кличко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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