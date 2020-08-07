Мининфраструктуры Украины подготовило законопроект, регламентирующий работу такси – Криклий

Оборот рынка перевозок такси и легковых автомобилей на заказ в Украине составляет около 40 млрд грн в год, большая часть услуг оказывается нелегально. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Легализация рынка такси может способствовать развитию отрасли и созданию новых рабочих мест, считают в Мининфраструктуры Фото: depositphotos.com

Министерство инфраструктуры Украины подготовило законопроект, регламентирующий работу служб такси, документ опубликован 4 августа на сайте Минифраструктуры, в него можно внести замечания и предложения, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook.

Количество людей, осуществляющих перевозки пассажиров на такси, достигает 220 тыс., это 1,1% от экономически активного населения страны. 98% предоставляют услуги незаконно, не имея лицензии или не будучи зарегистрированными субъектами предпринимательской деятельности, отметил Криклий.

"Ежегодный оборот рынка внутренних перевозок на такси и легковых автомобилях на заказ составляет около 40 млрд грн. За все время существования служб такси бюджет Украины недополучал огромные средства и продолжает испытывать дефицит", – уверен министр.

Криклий сообщил, что законопроект предусматривает:

простые и прозрачные правила выхода на рынок: отмену лицензирования для внутренних перевозок пассажиров на такси и легковых автомобилях на заказ и замену его на уведомление о начале такой деятельности;

обеспечение безопасности движения и ответственности перевозчиков перед пассажирами;

возможность ведения деятельности в сфере перевозок пассажиров по заказу на основе патента, который можно приобрести сроком на один месяц или год;

обеспечение поступлений налогов и сборов от ведения такой деятельности (оценивается примерно в 800 млн грн в год);

для пассажиров – обязательное страхование, рост качества услуг и повышение безопасности;

создание благоприятных условий для честной и прозрачной конкуренции.

Легализация рынка такси и перевозок в Украине поможет пополнить госбюджет, а также поможет развитию отрасли и созданию новых рабочих мест, отметил Криклий.