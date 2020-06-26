Украина передала в концессию Херсонский морской торговый порт

Украинские власти передали в концессию частной компании "Рисоил-Херсон" Херсонский морской торговый порт.

Как сообщил в Telegram министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, это "первый масштабный объект в Украине", переданный в концессию.

По условиям договора, "Рисоил-Херсон" обязалась инвестировать в развитие порта около 300 млн грн. "Еще более 18 млн грн будет вложено в местную инфраструктуру. Концессия заключена на 30 лет, но уже в 2030-м концессионер обязуется обеспечить объемы перевалки грузов порта на уровне не менее 1,36 млн тонн", – отметил министр.