Весовой контроль на дорогах Украины будет круглосуточным – Криклий

В ближайшее время на дорогах Украины будут функционировать 40 стационарных весовых комплексов для обеспечения защиты дорог от разрушения, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Криклий: Защищать дороги не менее важно, чем их строить Фото: mtu.gov.ua

Министерство инфраструктуры Украины работает над внедрением круглосуточного весового контроля на дорогах страны. Об этом заявил глава ведомства Владислав Криклий, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

По его словам, в ближайшее время на дорогах Украины будут функционировать 40 стационарных весовых комплексов для обеспечения защиты дорог от разрушения. На них под контролем СБУ будут работать инспекторы "Укртрансбезопасности" совместно с сотрудниками Нацполиции.

"Защищать дороги не менее важно, чем их строить. Мы планируем эффективно выявлять и контролировать факты нарушения габаритно-весовых параметров благодаря исключению человеческого фактора из непосредственного процесса взвешивания. Наша цель – осуществлять этот контроль круглосуточно. Пять комплексов габаритно-весового контроля уже работают на дорогах вокруг Киева в круглосуточном режиме. Аналогичная работа ведется в Одессе, Умани, Николаеве и других городах", – подчеркнул министр.

Также он добавил, что на рассмотрение Кабмина будут поданы изменения, предусматривающие привлечение к работе инспекторов "Укртрансбезопаности" представителей местных органов власти.

"Таким образом мы присоединим к этому процессу местные органы власти, потому что они в том числе заинтересованы защищать свои дороги", – уточнил Криклий.

В 2015 году Кабмин запретил перевозки по автомобильным дорогам Украины делимых грузов весом более 40 тонн (для контейнеровозов – более 46 тонн). Фактическая масса грузовиков при этом не должна превышать 24 тонны.

В 2017 году за деньги Европейской комиссии Украина закупила 78 передвижных габаритно-весовых комплексов. "Это полностью мобильные лаборатории по всем видам контроля легкового, грузового и речного транспорта", – объяснял экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В июне 2018 года Омелян сообщил, что в Украине есть более 100 комплексов для автоматического взвешивания большегрузного транспорта, однако их хватает только на региональные дороги.