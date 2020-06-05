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Нардеп Васылив заявил, что получил аудиозаписи, на которых голос, похожий на голос и.о. главы Службы автомобильных дорог в Тернопольской области, обсуждает откаты

Всего записей разговоров четыре, но народный депутат от фракции "Слуга народа", член транспортного комитета Верховной Рады Игорь Васылив сообщил, что публикует пока только первый файл.

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Игорь Васылив: Так вот, чуваки с голосами, похожими на голоса откровенных хабарюг, я предлагаю вам пойти и сегодня же написать явку с повинной
Игорь Васылив: Так вот, чуваки с голосами, похожими на голоса откровенных хабарюг, я предлагаю вам пойти и сегодня же написать явку с повинной
Фото: Ігор Василів / Facebook

Народный депутат, член парламентского транспортного комитета Игорь Васылив сообщил, что получил записи, на которых люди с голосами, похожими на голоса главы Службы автомобильных дорог в Тернопольской области Игоря Раинчука и его советника Олега Виничука обсуждают откаты. Об этом Васылив написал 5 июня в Facebook.

"Сегодня утром в мой адрес поступило сообщение со ссылкой на несколько видео, которые залиты на файлообменник. На одном из них голос, похожий на голос и.о. главы Службы автомобильных дорог в Тернопольской области, обсуждает со своим советником на общественных началах размер отката! Более того, "голос советника" уверяет, что подрядчикам это "докажут", а "с нардепами работаем мы...". Так вот, чуваки с голосами, похожими на голоса откровенных хабарюг, я предлагаю вам пойти и сегодня же написать явку с повинной, и это, возможно, будет учтено, а с нардепами, которые подпишут по этому поводу коллективное заявление в правоохранительные органы, поработаю уже я", – написал нардеп.

Он добавил, что пока публикует только первое видео, но есть еще три, и одно из них было опубликовано в Telegram-канале "Тернопільський Коронавірус".

https://www.facebook.com/igora.liza/videos/3146694582079074/

Теги: Тернополь, коррупция, Укравтодор, аудио, Игорь Васылив
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