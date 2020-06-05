Нардеп Васылив заявил, что получил аудиозаписи, на которых голос, похожий на голос и.о. главы Службы автомобильных дорог в Тернопольской области, обсуждает откаты

Всего записей разговоров четыре, но народный депутат от фракции "Слуга народа", член транспортного комитета Верховной Рады Игорь Васылив сообщил, что публикует пока только первый файл.

Игорь Васылив: Так вот, чуваки с голосами, похожими на голоса откровенных хабарюг, я предлагаю вам пойти и сегодня же написать явку с повинной Фото: Ігор Василів / Facebook

Народный депутат, член парламентского транспортного комитета Игорь Васылив сообщил, что получил записи, на которых люди с голосами, похожими на голоса главы Службы автомобильных дорог в Тернопольской области Игоря Раинчука и его советника Олега Виничука обсуждают откаты. Об этом Васылив написал 5 июня в Facebook.

"Сегодня утром в мой адрес поступило сообщение со ссылкой на несколько видео, которые залиты на файлообменник. На одном из них голос, похожий на голос и.о. главы Службы автомобильных дорог в Тернопольской области, обсуждает со своим советником на общественных началах размер отката! Более того, "голос советника" уверяет, что подрядчикам это "докажут", а "с нардепами работаем мы...". Так вот, чуваки с голосами, похожими на голоса откровенных хабарюг, я предлагаю вам пойти и сегодня же написать явку с повинной, и это, возможно, будет учтено, а с нардепами, которые подпишут по этому поводу коллективное заявление в правоохранительные органы, поработаю уже я", – написал нардеп.

Он добавил, что пока публикует только первое видео, но есть еще три, и одно из них было опубликовано в Telegram-канале "Тернопільський Коронавірус".