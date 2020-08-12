Криклий рассказал, как cэкономить на билетах на поезда "Интерсити+"

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что если купить билет в вагоны первого класса скоростных поездов "Интерсити+" за 90–30 дней до даты отправления, то можно сэкономить до 40% стоимости билета.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что украинцы смогут сэкономить до 40% при покупке билетов на поезда "Интерсити+". Для такой экономии билет надо купить как минимум за месяц до даты отправления, написал Криклий в Telegram 12 августа.

"Укрзалізниця" начала программу лояльности для путешествующих на "Интерсити+". Если вы покупаете билет за 90–30 дней до даты отправления поезда, то можете сэкономить до 40% на его стоимости, если за 24–15 суток – 10% стоимости",– отметил он.

Криклий уточнил, что скидка действует на вагоны первого класса скоростных поездов "Интерсити+".

"Интерсити" – это скоростные междугородние поезда. Они распространены во многих странах Европы и отличаются от обычных поездов тем, что делают промежуточные остановки только в крупных городах или на узловых станциях.

Сейчас поезда класса Интерсити, по информации сайта intercityukraine.com, перевозят пассажиров в 22 странах Европы. В Украине поезда Интерсити и Интерсити+ появились во время подготовки страны к чемпионату Европы по футболу "ЕВРО-2012". Поезда класса "Интерсити" и "Интерсити+" начали движение по железным дорогам Украины 7 июня 2012 года.