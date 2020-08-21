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Вашадзе: Потенциал Саакашвили в Украине используется на 5–10%

Председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сможет принести пользу Украине, если будет иметь политическую поддержку властей страны. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил экс-глава МИД Грузии и экс-кандидат в президенты Григол Вашадзе.

 
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Вашадзе: Саакашвили действительно знает, что надо делать
Вашадзе: Саакашвили действительно знает, что надо делать
Фото: Gregory Vashadze / Facebook

Потенциал председателя исполнительного комитета Совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Украине используется на 5–10%. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил экс-глава МИД Грузии и экс-кандидат в президенты Григол Вашадзе.

"Поверьте мне: это говорит не друг и не человек, который был вместе с ним пять лет. Считайте, что это говорит гражданин Грузии и сторонний наблюдатель. Если вы меня спрашиваете, есть ли у него потенциал, чтобы сделать что-то монументальное, – мой ответ совершенно однозначный: да. Если вы меня спрашиваете, получится или нет, то я вынужден буду вам ответить, что это зависит от ряда факторов. И первый фактор – это политическая поддержка. Если у него будет крепкий тыл, если он будет избавлен от интриг, подсиживания, доносов и всех тех красот, которыми славен постсоветский мир, то у него 100% получится", – отметил Вашадзе.

Он считает, что сейчас перед Саакашвили стоят довольно простые задачи.

"Но то, что ему сегодня поручено – мобилизовать инвесторов, генерировать идеи по поводу реформ, – это очень легко для него. Он действительно положит на стол готовую концепцию, скажет, что надо сделать. А послушают ли? И потом, опять же, приношу свои извинения, если я кого-нибудь обижу и кто-то посчитает мои слова чрезмерными: мне кажется, что его потенциал в Украине используется – не знаю – на 5–10%. Потому что этот человек, знаете, как боевой конь, сейчас стоит и копытом роет землю, и он слышит призыв трубы. А "призыв трубы" – это глас народа. Потому что народу в Украине так же плохо, как и в Грузии. И он действительно знает, что надо делать", – подчеркнул Вашадзе.

Вашадзе: Трагедия Грузии и Украины в том, что в Кремле есть константа "без них империю не возродить". Читайте полную версию интервью

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили него несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Дмитрий Гордон, Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, реформы, Григол Вашадзе
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