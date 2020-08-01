Закон о пользовании недрами готовится вместе с новой командой Госгеонедр – Саакашвили

Новый закон позволит установить прозрачные правила игры и привлечь инвесторов, убежден председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

Саакашвили: Нужны быстрые и эффективные решения, и они у нас есть Фото: depositphotos.com

Совет реформ готовит проект нового закона Украины о пользовании недрами вместе с новой командой Государственной службы геологии и недр, заявил в эфире телеканала "Украина 24" председатель исполнительного комитета Совета реформ Михаил Саакашвили.

"Вместе с новой командой Государственной службы геологии и недр мы готовим закон о недропользовании, который позволит установить прозрачные правила игры и привлечь инвесторов. Нужны быстрые и эффективные решения, и они у нас есть", – сказал он.

Политик добавил, что инвестиции в добычу бериллия и лития, а также увеличение добычи титана, новые возможности для переработки и создания добавочной стоимости приведут к созданию дополнительных рабочих мест, укрепят экономику Украины и привлекут в страну передовые технологии.

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Видео: Україна 24 / YouTube

"Главком" писал, что глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах презентовал пакет реформ с новыми правилами для недропользователей. Реформа предполагает упрощение правил для "малого недропользования", а также предусматривает рассрочку платежей за выдачу спецразрешений, свободный оборот лицензий и другие изменения.

Государственная служба геологии и недр считает восстановление доверия инвесторов и привлечение в отрасль новых инвестиций ключевыми приоритетами на этот год, заявлял руководитель ведомства.