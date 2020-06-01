Госгеонедр: Ключевые приоритеты на 2020 год – восстановление доверия инвесторов и привлечение новых инвестиций

Вместе с Министерством энергетики и защиты окружающей среды Украины Государственная служба геологии и недр планирует в ближайшее время сократить до одного месяца время подготовки участков к аукционам, отметил руководитель Госгеонедр Роман Опимах.

Роман Опимах: Мы работаем над модернизацией законодательства и убираем устаревшие, архаичные нормы, которые тормозят работу рынка Фото: epravda.com.ua

Государственная служба геологии и недр считает восстановление доверия инвесторов и привлечение в отрасль новых инвестиций ключевыми приоритетами на этот год, заявил на онлайн-встрече с комитетом недропользования Федерации работодателей Украины глава Госгеонедр Роман Опимах, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Мы работаем над модернизацией законодательства и убираем устаревшие, архаичные нормы, которые тормозят работу рынка. Внесли изменения в ряд законов и постановлений, чтобы наладить ответственную добычу полезных ископаемых, начали внедрение инициатив по упрощению процедуры согласования участков перед вынесением на аукционы, в этом направлении работаем совместно с Министерством энергетики и защиты окружающей среды. Планируем, что в ближайшее время сможем сократить продолжительность периода от момента подачи заявления до момента вынесения участка на аукцион со 120 дней до 30", – отметил руководитель Госгеонедр.

Опимах рассказал о подготовке проекта новой программы развития минерально-сырьевой базы. По его словам, в основе документа – акцент на добыче и увеличении стратегических ресурсов, а также на снижении удельного веса критических ресурсов.

26 мая Госгеонедр провела второй в этом году электронный аукцион, на котором определили получателей лицензий на геологическое изучение восьми участков. На торги выставили объекты с залежами янтаря, глины, гранита, подземных вод, песчаников, кварцевого песка, каолина и пегаматита. Стоимость проданных лотов превысила 32 млн грн, сообщала пресс-служба.