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Вашадзе: Президент Грузии Саакашвили дал моей стране шанс

Экс-глава МИД Грузии и бывший кандидат в президенты Григол Вашадзе считает, что оправдал доверие экс-президента страны Михаила Саакашвили, придя во власть в 2008 году. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

 
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Вашадзе: Это не было государством это была какая-то географическая единица
Вашадзе: Это не было государством – это была какая-то географическая единица
Фото: Gregory Vashadze / Facebook

Михаил Саакашвили дал Грузии шанс, когда занял пост президента страны, сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-глава МИД Грузии и экс-кандидат в президенты Григол Вашадзе.

Он считает, что оправдал доверие Саакашвили, придя во власть в 2008 году.

"Президент Грузии Михаил Саакашвили дал моей стране шанс… Это не было государством – это была какая-то географическая единица, насквозь, совершенно проржавевшая коррупцией и криминалом, непотизмом... Я не знаю, что еще назвать из тех ужасов, которые здесь были. Страна вымершая, вымерзшая, без света, без тепла – без всего. Но с другой стороны, было бы совестно потом посмотреть на себя в зеркало и сказать: "Когда тебя попросили вернуться, ты не вернулся, а когда все стало хорошо, ты прибежал". Так что у него сомнений не было никогда ни о чем. И смею думать, что я его доверие оправдал", – отметил Вашадзе.

Вашадзе: Трагедия Грузии и Украины в том, что в Кремле есть константа "без них империю не возродить". Читайте полную версию интервью

Саакашвили в 2008–2013 годах был президентом Грузии. В 2013 году он покинул Грузию, сейчас проживает в Украине.

Вашадзе занимал должность министра иностранных дел Грузии с декабря 2008 года по октябрь 2012 года.

В 2019 году Вашадзе пробился во второй тур президентских выборов в Грузии, в котором проиграл провластному кандидату Саломе Зурабишвили.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Дмитрий Гордон, Грузия, Михаил Саакашвили, Григол Вашадзе
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