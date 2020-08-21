Вашадзе: Президент Грузии Саакашвили дал моей стране шанс

Вашадзе: Это не было государством – это была какая-то географическая единица Фото: Gregory Vashadze / Facebook

Михаил Саакашвили дал Грузии шанс, когда занял пост президента страны, сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-глава МИД Грузии и экс-кандидат в президенты Григол Вашадзе.

Он считает, что оправдал доверие Саакашвили, придя во власть в 2008 году.

"Президент Грузии Михаил Саакашвили дал моей стране шанс… Это не было государством – это была какая-то географическая единица, насквозь, совершенно проржавевшая коррупцией и криминалом, непотизмом... Я не знаю, что еще назвать из тех ужасов, которые здесь были. Страна вымершая, вымерзшая, без света, без тепла – без всего. Но с другой стороны, было бы совестно потом посмотреть на себя в зеркало и сказать: "Когда тебя попросили вернуться, ты не вернулся, а когда все стало хорошо, ты прибежал". Так что у него сомнений не было никогда ни о чем. И смею думать, что я его доверие оправдал", – отметил Вашадзе.

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Саакашвили в 2008–2013 годах был президентом Грузии. В 2013 году он покинул Грузию, сейчас проживает в Украине.

Вашадзе занимал должность министра иностранных дел Грузии с декабря 2008 года по октябрь 2012 года.

В 2019 году Вашадзе пробился во второй тур президентских выборов в Грузии, в котором проиграл провластному кандидату Саломе Зурабишвили.

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