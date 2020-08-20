Вашадзе: В Грузии все закончилось кавказским сведением счетов, вендеттой и местью

После ухода Михаила Саакашвили осенью 2013 года с должности президента Грузии ему начали мстить. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил бывший министр иностранных дел Грузии и экс-кандидат в президенты Григол Вашадзе.

"В первые два месяца после мирной передачи власти, когда Миша еще раз проявил себя настоящим европейским политиком, сказав: "Мы проиграли выборы – народ Грузии вынес свой вердикт. Мы уходим из власти и передаем власть той силе, которая победила", – я вас уверяю: два месяца после этого, Дмитрий, все грузинские дипломаты ходили с ореолом Вацлава Гавела, все были просто влюблены в Грузию. А все закончилось кавказским сведением счетов, вендеттой и местью", – сказал он.

Дипломат отмечает, что "никогда с момента восстановления независимости в адрес Грузии не шли таким непрерывным потоком, как тропический ливень, письма из столиц наших союзников".

"Не важно, это исполнительные органы, законодательные органы, где уже напрямую звучат обвинения, что власть предержащие в Грузии проводят пророссийскую политику, служат интересам [президента РФ Владимира] Путина, что Грузия свернула с демократического пути, что у нас ущемляют интересы инвесторов, представляющих наших союзников, и так далее", – объяснил Вашадзе.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Саакашвили в 2008–2013 годах был президентом Грузии. В 2013 году он покинул Грузию, сейчас проживает в Украине.

Вашадзе занимал должность министра иностранных дел Грузии с декабря 2008 года по октябрь 2012 года.

В 2019 году Вашадзе пробился во второй тур президентских выборов в Грузии, в котором проиграл провластному кандидату Саломе Зурабишвили.