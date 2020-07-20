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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Галстук Саакашвили, Путин, возвращение Крыма и Донбасса. Интервью Гордона с экс-главой МИД Грузии Вашадзе. Трансляция

На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона транслируется интервью с бывшим министром иностранных дел Грузии Григолом Вашадзе. Программу записали 13 июля по Skype. Во время интервью Вашадзе говорил о российской агрессии, своем общении с президентом РФ Владимиром Путиным, о том, вернутся ли Абхазия и Южная Осетия под контроль Грузии, о бывшим и нынешнем президентах Грузии Михаиле Саакашвили и Саломе Зурабишвили, Крыме и Донбассе, а также своей жене – известной грузинской балерине Нино Ананиашвили.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Вашадзе родился в 1958 году в Тбилиси. В 1981 году окончил международно-правовой факультет Московского государственного института международных отношений. 

В 1981–1988 годах работал в МИД СССР, затем в течение двух лет учился в аспирантуре дипломатической академии МИД СССР. После распада Советского Союза получил российское гражданство.

В 19902008 годах занимался бизнесом в Москве и Нью-Йорке, возглавлял компании Georgia Arts Management и Gregory Vashadze and BR.

В 2004 году вместе с супругой Нино Ананиашвили переехал в Грузию, где получил грузинское гражданство. Позже отказался от российского гражданства. 

В феврале 2008 года Вашадзе был назначен заместителем министра иностранных дел Грузии. На этом посту он проработал несколько месяцев. В ноябре того же года стал министром культуры, охраны памятников и спорта, а уже в декабре возглавил МИД Грузии. На должности министра иностранных дел проработал до октября 2012 года.

В 2018 году баллотировался на пост президента Грузии. Победу на выборах одержала Саломе Зурабишвили, но Вашадзе не признал их итогов

С 2019 года возглавляет партию Михаила Сааквшвили "Единое национальное движение".

Теги: Дмитрий Гордон, Грузия, Григол Вашадзе
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