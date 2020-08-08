"Россия всегда выступала за мир". Медведев оправдался за свое решение начать войну против Грузии

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в 2008 году, когда он был президентом, действия грузинских властей на территории Грузии были, "по сути", объявлением войны России.

В войну против Грузии Россия в августе 2008 года вступила ради достижения мира. Об этом 8 августа в Facebook заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, в 2008 году президент страны Дмитрий Медведев.

"Россия всегда выступала и будет выступать за мир и стабильность в приграничных государствах. Каждое наше решение и действие продиктовано именно этим, абсолютно искренним желанием. При этом Россия, и это надо четко понимать, никогда не допустит нападения на наших граждан, где бы это ни происходило. Наш ответ всегда будет абсолютно адекватен сложившимся обстоятельствам в целях стабильности и безопасности как в нашей стране, так и во всем мире", – написал он.

По словам зампредседателя Совбеза РФ, его страна в 2008 году "ответила на преступное поведение" руководства Грузии. Он назвал его "мерзавцами, которые отдали приказ открыть огонь по домам мирных жителей, по беззащитным старикам и детям, по российским миротворцам, которые обеспечивали мир и безопасность, в том числе и жителей грузинских сел".

Медведев считает, что действия Грузии на ее территории были, "по сути", объявлением войны РФ.

"Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость. В противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку, что для России, которая всегда выступала за сохранение прочного мира в соседних государствах, было абсолютно неприемлемо", – объяснил экс-президент.

Позже аккаунт Медведева в Facebook исчез. Текст поста сохранился на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

8–12 августа 2008 года российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

В ходе конфликта, как пишет "Грузия Online", погибло 408 граждан Грузии (170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД и 224 гражданских лица), 2232 человека получили ранения.

Следком РФ признал погибшими в конфликте 67 российских военнослужащих, еще 270 военных получили ранения. Во время войны, по данным российской стороны, были убиты 162 жителя Южной Осетии.