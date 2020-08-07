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Ирина Ванникова
Ирина Ванникова

Бывший спикер экс-президента Украины Виктора Ющенко, основатель общественной организации "Развитие территориальных общин".


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Сейчас мы видим, что поддержка Грузии в 2008 году была единственно правильным решением. Но 12 лет назад Ющенко критиковали за это

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На днях будет 12 лет российской агрессии в Грузии – 8 августа 2008 года.

Тогда это был беспрецедентно смелый шаг политической поддержки от украинского президента и европейских коллег. Кстати, в Грузию мы летели польским самолетом, который через несколько лет разбился под Смоленском.

Решение о поддержке грузин Виктор Ющенко принял за считанные минуты после звонка Саакашвили. Последний сказал всего несколько слов: "Они идут на Тбилиси". Тогда Ющенко набрал Качиньского и других президентов – Литвы, Латвии, Эстонии – и попросил поддержать Грузию. Никто не колебался ни минуты.

И тогда Качиньский на своем самолете собрал прибалтийских лидеров и привез в Крым. Очень жаль, что в самой Украине политические элиты не только не поддержали украинского президента, но и осуждали, иронизировали, критиковали Ющенко за эмоциональность, непродуманность действий. Теперь через 12 лет мы видим, что такая безусловная поддержка Грузии – это было единственно правильное благородное решение. И с точки зрения политики, и по-человечески.

Источник: Iryna Vannykova / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Виктор Ющенко, Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, Ирина Ванникова
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