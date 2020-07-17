Президент Грузии заявила о готовности посетить Украину

Визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Украину был отменен в марте из-за пандемии коронавируса.

По мнению Зурабишвили, попытки ослабления партнерских отношений между Украиной и Грузией негативно отразятся на процессе евроинтеграции обеих стран Фото: EPA

Президент Грузии Саломе Зурабишвили готова посетить Украину с официальным визитом, как только появится возможность об этом 17 июля сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я готова, как только придет время, совершить визит, который из-за COVID-19, и не только из-за него, был отложен. Постараюсь восстановить отношения на той основе, которая соответствует традиционным, дружеским связям между двумя странами", – отметила Зурабишвили.

Она подчеркнула, что Грузию и Украину связывает курс интеграции в НАТО и Евросоюз, партнерство в Черном море. По мнению президента Грузии, попытки ослабления этого партнерства негативно отразятся на процессе евроинтеграции обеих стран.

В марте Зурабишвили отменила из-за пандемии коронавируса запланированные визиты в Украину, Болгарию и Бельгию.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 17 июля, коронавирусом в мире заразилось 13,8 млн, из них более 7,7 млн вылечились, около 589,9 тыс. умерли. В Израиле коронавирусом инфицировано 46 546 человек, 387 умерли. Об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.