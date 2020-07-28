Мерабишвили: В этом году правительство Грузии потеряет власть. Не только потому, что я на свободе

Мерабишвили: В моем случае это был первый раз в истории всего Страсбургского суда, что высшая палата приняла это решение по 18-й статье Фото: ЕРА

В этом году действующее правительство Грузии потеряет власть. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил бывший премьер-министр и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили.

"[Против меня] было восемь статей. Естественно, большинство из них я не читал. Я хочу сказать, что Европейский суд по правам человека – как обыкновенная палата, так и высшая палата – принял решение, что против меня была нарушена 18-я статья [Конвенции о защите прав человека и основных свобод]", – отметил Мерабишвили.

По его словам, уровень развития Грузии снизился.

"К сожалению, Грузия сейчас [на уровне развития] 2012 года. Я так думаю, что сейчас пауза. Ничего не изменилось. Вот как… к лучшему ничего не изменилось. И насчет инфраструктуры, и насчет развития государства, и насчет повышения зарплат. Я вам скажу одну вещь: в Грузии зарплату имеют полицейские сегодня, которую имели в 2013 году, в лари. Ну, в долларах у них реально где-то на 40% она уменьшилась... Я думаю, что в этом году это правительство потеряет власть. Не только потому, что я на свободе", – подчеркнул Мерабишвили.

Мерабишвили: Почти семь лет я просидел в одиночной камере. Генпрокурор предложил, чтобы я выступил против себя и Саакашвили. И они сразу меня отпустят. Читайте полную версию интервью

Мерабишвили был главой МВД Грузии с 18 декабря 2004 года по 4 июля 2012 года, когда его назначили главой правительства. С должности премьер-министра Грузии Мерабишвили ушел 25 октября 2012 года.

Он был задержан 21 мая 2013 года. Его обвиняли в превышении служебных полномочий по делу о разгоне акции протеста 26 мая 2011 года, в присвоении чужого имущества и растрате средств МВД Грузии, в фальсификации расследования дела об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, совершенном в 2006 году, в подкупе избирателей и избиении грузинского депутата Валерия Гелашвили.



В 2014 году суд признал Мерабишвили виновным во всех делах и приговорил к шести годам и девяти месяцам заключения.

20 февраля 2020 года он вышел из тюрьмы и пообещал смену власти в Грузии.

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