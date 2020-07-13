Саакашвили: Убрать пророссийское правительство Грузии – в интересах Украины

Председатель Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его высказывания о нелегитимности правительства Грузии не являются отражением официальной позиции Киева, поскольку он не является госслужащим.

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили считает, что смена "прорусского правительства Грузии" соответствует национальным интересам Украины. Об этом он заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что убрать прорусское правительство Грузии – в интересах Украины и украинского народа тоже. Но это мое личное мнение. Я не выражаю мнение ни президента, ни других по этому поводу - потому что я не являюсь официальным госслужащим Украины. Это моя личная позиция, и она очень твердая", – сказал он.

Саакашвили добавил, что "никто не может запретить грузину быть грузином, даже если у него украинский паспорт и он является патриотом Украины".

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили него несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

9 июля в видеообращении, опубликованном в YouTube, он заявил о нелегитимности грузинской власти. "У нас нет правительства. Я считаю, что грузинское правительство абсолютно нелегитимно. Я не признаю ни на секунду его легитимности, и я не признаю ни на секунду легитимности этой ситуации в Грузии. Это нелегальная ситуация", – говорил Саакашвили.

В связи с этим министерство иностранных дел Грузии вызвало на беседу посла Украины Игоря Долгова.

В украинском МИД подчеркивали, что "публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства".