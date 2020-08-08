Премьер-министр Грузии заявил, что страна готова к членству в НАТО

Евроатлантическая интеграция Грузии является необходимым условием для восстановления территориальной целостности страны. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

В Тбилиси прошли мероприятия, посвященные памяти погибших в ходе августовской войны 2008 года Фото: EPA

Грузия углубляет стратегическое партнерство с НАТО, США и Европейским союзом, об этом 8 августа заявил премьер-министр страны Георгий Гахария, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

"Сегодня Грузия полностью готова к членству, и наши партнеры это видят и ценят. Конечно, это процесс, и, конечно, мы достигнем этой цели. Мы все должны понимать, что евротлантическая интеграция и мирное развитие Грузии являются необходимыми условиями для восстановления территориальной целостности страны", – сказал премьер-министр.

8 августа в Тбилиси прошли мероприятия, посвященные памяти погибших в ходе августовской войны 2008 года. Гахария отметил, то в результате оккупации Россией Абхазии и Южной Осетии Грузия потеряла 20% своей территории. В результате аннексии грузинских территорий 30 тыс. человек потеряли свои дома.

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные РФ территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

В ходе конфликта, как пишет "Грузия Online", погибло 408 граждан Грузии (170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД и 224 гражданских лица), 2232 человека получили ранения.

Следком РФ признал погибшими в конфликте 67 российских военнослужащих, еще 270 военных получили ранения. Во время войны, по данным российской стороны, были убиты 162 жителя Южной Осетии.