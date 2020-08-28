"Традиционные конспирологические разбирательства". Подоляк считает, что Саакашвили будет продолжать работать в Украине

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал мнение, что глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили останется на своем посту и будет дальше работать в Украине.

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили будет и дальше работать в Украине. Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"На мой взгляд, нет ни малейших оснований устраивать традиционные конспирологические разбирательства в связи с его эмоциональными постами. Михаил Николозович действительно весьма эмоционален, часто безапелляционен, быстро и резко реагирует на многое. Тем и славится. Он всегда добавляет драйва в нашу управленческую рутину", – отметил Подоляк.

По его словам, Саакашвили сильно переживает за страну, за потерю темпа, за эффективность/неэффективность собственной работы, за корпоративную репутацию Нацсовета реформ.

"Он хочет быстрее и результативнее работать. Естественно, он абсолютно нетерпимо относится к какому-то излишнему бюрократизму, дополнительным согласованиям и прочим обязательным процедурам. Короче, ко всему тому, чем так знаменито наше тяжело реформируемое государство. Делает он и достаточно яркие заявления. Но я бы точно не драматизировал ситуацию", – считает Подоляк.

Он рассказал, что в разговоре с ним накануне Саакашвили сказал, что "Украина для него чрезвычайно важна и что мы продолжаем работать, продолжаем проектировать новые форматы государства, новые форматы отраслевых реформ. Все вполне конструктивно и очень много у нас наработок, которые требуют обязательного доведения до ума".

Так, советник Андрея Ермака полагает, что Саакашвили "еще будет и будет здесь работать".

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

27 августа Саакашвили опубликовал видеообращение на грузинском языке, в котором сообщил, что возвращается в Грузию. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в ответ заявила, что как только политик въедет в страну, его задержат и поместят в тюрьму.

Саакашвили заявил, что остается на должности главы Исполнительного комитета.