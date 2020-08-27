ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Саакашвили заявил, что остается на должности главы Исполнительного комитета реформ

Бывший президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что "активно включился в грузинскую предвыборную кампанию".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саакашвили, по всей видимости, не намерен покидать Украину
Саакашвили, по всей видимости, не намерен покидать Украину
Фото: depositphotos.com

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что продолжит работу в украинском Исполнительном комитете реформ. Об этом он написал в Facebook.

"Конечно, я активно включился в грузинскую предвыборную кампанию, так как в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся национальные выборы. Одновременно я продолжаю исполнять обязанности главы Исполнительного комитета реформ", – отметил политик.

Скриншот: Mikheil Saakashvili / Facebook
Скриншот: Mikheil Saakashvili / Facebook

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

27 августа Саакашвили опубликовал видеообращение на грузинском языке, в котором сообщил, что возвращается в Грузию. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в ответ заявила, что как только политик въедет в страну, его задержат и поместят в тюрьму.

Теги: Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, реформы, Исполнительный комитет реформ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кравец, заболевшая СOVID-19, рассказала о самочувствии
Кравец, заболевшая СOVID-19, рассказала о самочувствии
Кекелия стала ведущей программы на "1+1" вместо Tayanna
Кекелия стала ведущей программы на "1+1" вместо Tayanna
"Пример молодым". 66-летняя Вайкуле занялась морским бобслеем
"Пример молодым". 66-летняя Вайкуле занялась морским бобслеем
"Ариэль". Жена Роналду в стрингах поплавала под водой
"Ариэль". Жена Роналду в стрингах поплавала под водой
Хопкинс показал, как выглядит спустя 170 дней карантина
Хопкинс показал, как выглядит спустя 170 дней карантина
  "Суть". Экс-жена Бардаша из "Грибов" презентовала ролик. Видео
  "Суть". Экс-жена Бардаша из "Грибов" презентовала ролик. Видео
Лидер "БеZ обмежень" Танчинец показал двухлетнего сына
Лидер "БеZ обмежень" Танчинец показал двухлетнего сына
"Лида выглядит лет на 40", "Мама моложе дочери". Подписчики Глюк'oZы прокомментировали ее фото со 13-летней дочерью
"Лида выглядит лет на 40", "Мама моложе дочери". Подписчики Глюк'oZы прокомментировали ее фото со 13-летней дочерью
Питт был замечен на частном самолете в компании немецкой модели – СМИ
Питт был замечен на частном самолете в компании немецкой модели – СМИ
"Пикантно". Жена Бибера на камеру выставила ягодицы в высоких плавках
"Пикантно". Жена Бибера на камеру выставила ягодицы в высоких плавках
  Бебешко показал брата – известного в 90-е годы артиста Левка Дурка
  Бебешко показал брата – известного в 90-е годы артиста Левка Дурка
"Смешные куклы". Мадонна отпраздновала день рождения дочерей-двойняшек с бойфрендом и старшими приемными детьми
"Смешные куклы". Мадонна отпраздновала день рождения дочерей-двойняшек с бойфрендом и старшими приемными детьми
Избранница "танцующего миллионера" Вакки рассказала историю появления в их семье лабрадора Олафа
Избранница "танцующего миллионера" Вакки рассказала историю появления в их семье лабрадора Олафа
Остапчук надел кольцо на палец Горняк. Видео
Остапчук надел кольцо на палец Горняк. Видео
Михалок с голым торсом показал бицепсы, сообщив свой вес
Михалок с голым торсом показал бицепсы, сообщив свой вес
Калкин рассказал о своей необычной миссии, заставив поклонников почувствовать себя старыми
Калкин рассказал о своей необычной миссии, заставив поклонников почувствовать себя старыми
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Надюха звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
"Надюха – звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS