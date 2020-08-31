Пудрик призвал Саакашвили к диалогу и реформе таможни

Глава Одесской таможни Денис Пудрик заявил, что удивлен заявлениям руководителя Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили.

Глава Одесской таможни Денис Пудрик призвал руководителя Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили к диалогу для общей реализации таможенной реформы, инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом новый руководитель региональной таможни сообщил на своей странице в Facebook.

"Я искренне удивлен волной безосновательных обвинений в мой адрес со стороны интернет-изданий с сомнительной репутацией, а особенно – негативными комментариями от уважаемых мною публичных деятелей [главреда "Цензор.НЕТ"] Юрия Бутусова и Михаила Саакашвили. Не понимаю, почему их возмутила новость о моем назначении председателем Одесской таможни, где я еще с июня этого года работал заместителем руководителя", – написал Пудрик.

По его убеждению, это произошло "в результате досадного недоразумения и публикации недостоверной информации" о его профессиональной деятельности на так называемых "сливных бачках". Пудрик уверяет, что все обвинения в его адрес абсолютно беспочвенны.

"Приглашаю Михаила Саакашвили и всех желающих к открытому диалогу по реформе Одесской таможни и всей таможенной службы Украины", – обратился он к Саакашвили.

26 августа глава Исполнительного комитета реформ опубликовал пост в Facebook, в котором назвал Пудрика "этим типом" и "старым профессионалом".

"Сколько можно ходить по кругу, предлагая одних и тех же старых профессионалов и углубляя круг коррупции. Сколько можно жрать собственный национальный организм и заниматься самоуничтожением", – написал бывший глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии Саакашвили.

Пудрик был назначен новым председателем Одесской таможни 25 августа 2020 года.