Бизнес-ассоциации Украины призывают перезапустить реформу таможни

27 августа члены Украинского совета бизнеса обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой о перезапуске реформы таможни.

Реформа таможни в Украине нуждается в перезапуске. Об этом говорится в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе правительства Денису Шмыгалю, опубликованном 27 августа на сайте Украинского Совета Бизнеса.

Так, законом 440-IX от 14 января 2020 года (проект №2318-1) предусмотрен новый формат деятельности Государственной таможенной и Государственной налоговой служб как единых юридических лиц – они будут осуществлять деятельность не как юрлица публичного права, а как обособленные подразделения.

Также наработан и утвержден распоряжением Кабмина Украины №542-р комплексный план реформы налоговых и таможенных органов. В конце 2019 года данные реформы начали осуществляться. В частности, в таможенной службе Украины были проведены кадровые ротации руководителей таможен – руководящий состав обновлен на 50%. Однако к началу нынешнего года новых руководителей ГНС и Гостаможслужбы неожиданно уволили и реформы остановились.

"В настоящее время в реформировании и деятельности ГНС мы наблюдаем существенный прогресс: согласно последней статистике, сборы по НДС выросли на 40% (за шесть месяцев 2020 года в сравнении с таким же периодом 2019-го), в целом по общему фонду государственного бюджета наблюдается перевыполнение за январь – август на сумму 14,6 млрд грн, а представители розничных рынков отмечают сокращение доли теневого сектора", – говорится в обращении.

В то же время в реформировании и деятельности Гостаможслужбы представители бизнеса и эксперты рынка положительных тенденций не наблюдают.

Концепция реформирования таможни была принята на заседании Национального совета реформ 30 июня 2020 года. Она предусматривает создание сети "открытых таможенных пространств", повышение зарплат таможенников, модернизацию инфраструктуры таможен, автоматизацию и диджитализацию таможенной системы, унификацию таможенных ставок, а также усиление ответственности за нарушение таможенных правил.

Офис простых решений наработал и направил в Офис президента и Кабмин Украины соответствующие проекты нормативно-правовых актов для реализации реформ таможни.

"С тех пор прошло уже больше месяца... Отсутствие качественной реформированной таможенной службы годами искажает конкуренцию и приводит к недополучению государственным бюджетом, согласно расчетам аналитических центров, суммы от 60 до 90 млрд гривен ежегодно", – подчеркнули авторы обращения.

Учитывая все это, представители бизнеса считают необходимым срочное принятие соответствующих документов и завершение реформы таможенной службы.