Более 3,7 млн грн убытков. ГБР сообщило о подозрении четырем таможенникам

Должностные лица таможни осуществляли таможенное оформление транспортных средств на основании документов, содержащих недостоверную информацию. Об этом сообщили в Госбюро расследований Украины.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Хмельницком, сообщили о подозрении заместителю начальника и трем главным инспекторам одного из отделов таможенного оформления таможенного поста "Житомир" Гостаможслужбы. Об этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований 10 июля.

Таможенники подозреваются в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 1 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

По версии следствия, в течение 2017–2018 годов должностные лица таможни осуществляли таможенное оформление транспортных средств на основании документов, содержащих недостоверную информацию, а именно измененные данные относительно года производства автомобилей. Таким образом, таможенники снижали размер таможенных платежей, чем причинили государству ущерб на сумму свыше 3,7 млн грн.

Если вина фигурантов будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.