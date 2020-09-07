Грузинская оппозиция решила выдвинуть Саакашвили на пост премьер-министра

Экс-президент Грузии и глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили должен вернуться в Грузию, заявил экс-министр иностранных дел Грузии и один из лидеров партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе.

Cаакашвили намерен выступить сегодня со специальным заявлением по поводу своих планов в Грузии Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Грузинская оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) и объединение "Сила в единстве" выдвинут экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской облгосадминистрации и главу украинского Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили кандидатом на пост премьер-министра Грузии.

Об этом экс-глава министерства иностранных дел Грузии и один из лидеров ЕНД Григол Вашадзе объявил 7 сентября на брифинге, запись которого опубликована Саакашвили в Facebook.

"Саакашвили должен вернуться в Грузию, он должен встретиться со своим народом лицом к лицу. Именно поэтому "Единое национальное движение" и все партии, входящие в объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии", – сказал он.

По словам Вашадзе, вечером Саакашвили сделает специальное заявление о своих планах в Грузии.

Комментируя заявление Вашадзе, Саакашвили сказал Общественному: "Грузинская оппозиция, которая, я уверен, побеждает на выборах (парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. – "ГОРДОН"), выдвинула это предложение. Вечером буду отвечать, когда отвечу – все узнают".

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.



С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.



27 августа Саакашвили опубликовал видеообращение на грузинском языке, в котором сообщил, что возвращается в Грузию. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в ответ заявила, что, как только политик въедет в страну, его задержат и поместят в тюрьму.



Саакашвили отметил, что продолжит работу в украинском Исполнительном комитете реформ, но активно включится в политический процесс в Грузии.