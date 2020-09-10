Богдан: Шефир – хороший и самый доверенный человек Зеленского

Богдан (справа) – Гордону: Не могу про Шефира ничего плохого сказать Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир является самым доверенным человеком Владимира Зеленского. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Шефир – хороший, он ментор Володи. Это, наверное, самый доверенный человек. По крайней мере был. Он очень хороший. Не могу про него плохого ничего сказать. Понимаешь, есть мудрость, а есть понимание алгоритма. Вот он – мудрость. Есть разум, есть мудрость. Он мудрый. Но он не бюрократ, не оттуда он", – сказал Богдан.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент Владимир Зеленский уволил его с этой должности.

Глава государства сказал, что назначение Богдана было ошибкой. "Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет", – заявил Зеленский.

Шефир – соучредитель студии "Квартал 95", художественным руководителем которой был Зеленский до избрания президентом. Он был назначен первым помощником главы государства 21 мая 2019 года, на следующий день после инаугурации Зеленского.