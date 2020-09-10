Богдан: Самое большое влияние на президента имеет Тищенко

По словам Богдана, Тищенко – "это не просто моральный авторитет, но и визионер" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Наибольшее влияние на президента Украины Владимира Зеленского оказывает нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал бывший глава ОП Андрей Богдан.

"Еще в декабре 2019 года очень активно обсуждалась в офисе – и Владимир Александрович, в принципе, с этим соглашался – возможность поменять Давида Арахамию, главу фракции "Слуги народа", которого я привел в нашу команду, на Тищенко. Я не шучу… Почему не закончили эту смену, я не знаю", – сказал он.

По словам Богдана, Тищенко – "это не просто моральный авторитет, но и визионер". "Он пользуется доверием общества, доверием менеджмента Офиса президента и самого президента", – заявил бывший глава ОП, добавив, что лишь "высказывает свои мысли".

"Смотри, на эфирах он постоянно появляется. Чиновников Офиса президента там нет. Я ходил всегда и своих замов заставлял. Но если ты не умеешь общаться, если тебе нечего сказать, то ты и работать не умеешь. Сейчас никто не ходит. А я считаю, что они должны ходить. В общем, Николай Тищенко во всех эфирах. Ну, я считаю, это как бы показатель", – заключил Богдан.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент Владимир Зеленский уволил его с этой должности.

Глава государства сказал, что назначение Богдана было ошибкой. "Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет", – заявил Зеленский.