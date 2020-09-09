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Богдан: Мне кажется, что мы Путина жестко кинули

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что Киев не выполнил обещаний, данных президенту РФ Владимиру Путину во время встречи "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года. Такое мнение он высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

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Богдан считает, что сейчас отношения Зеленского и Путина испортились
Богдан считает, что сейчас отношения Зеленского и Путина испортились
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что Киев "жестко кинул" президента РФ Владимира Путина. Такое мнение он высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

В частности, Богдан отметил, что в декабре 2019 года во время саммита "Нормандской четверки" переговоры проходили сложно, но Путин "очень уважительно" общался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В то время [Путин] хотел найти какое-то решение этой проблемы. Но я не знаю, из каких мотивов: экономических или политических... Мне кажется, что это – из политических мотивов в том числе. У Зеленского бешеная поддержка в том числе и в России, и воевать с любимчиком своего народа – это представить себя неадекватно", – сказал он.

При этом Богдан считает, что "на сегодняшний день ситуация кардинально поменялась".

"Я могу только судить о публичных каких-то моментах, в которых я хорошо понимаю. Вот если публикуется сообщение, что прошел телефонный разговор Путина и Зеленского, но пресс-релизы о разговоре выходят разные... Это называется "дипломатический провал". Значит, переговоры прошли плохо. То, что я вижу, – мне кажется, что мы его как-то жестко кинули: наобещали одно – не сделали ничего", – заявил экс-чиновник.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте-апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Минские соглашения, нормандский формат, Владимир Зеленский, российская агрессия, война на Донбассе, Андрей Богдан
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