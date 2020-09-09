Богдан: Зеленский сейчас бронзовый, зализали его и сделали из него Брежнева

Богдан: Зеленского не просто вживую зализали до бронзового цвета, а сделали из него какого-то Брежнева Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону раскритиковал окружение Владимира Зеленского за попытки сделать из главы государства генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.

"Владимир Александрович сейчас бронзовый. Они не просто его вживую зализали до бронзового цвета, а сделали из него какого-то Брежнева. Слушай, ну как можно?! Свой парень, наш, из народа, и вот – бах-бах! – мячик закинул, а там в ряд [стоят] чиновники, как пингвины: "Га-га-га-га!" Я вообще не понимаю… Может, это не готовилось, но такое нельзя в эфир пускать", – сказал он.

По мнению Богдана, из Зеленского "лепят типа сильного президента".

"Он же пришел как свой парень. Зачем? Вы же врете! Это же люди чувствуют. Он завоевал доверие тем, что он честный, порядочный, простой, говорит человеческим языком. Чего вы из него лепите Брежнева? Ну он не похож на Брежнева, он не будет Брежневым. Он никогда не поймет этой системы координат, потому что он вызывает сейчас невосприятие. Мне так кажется", – заключил Богдан.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Богдан был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента) в мае 2019 года. В феврале 2020-го президент Владимир Зеленский уволил его с этой должности.

Глава государства сказал, что назначение Богдана было ошибкой. "Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности... Она его сильно меняет", – заявил Зеленский.