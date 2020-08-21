Зеленский сыграл в баскетбол в школе Николаева

Спортивный зал санаторной школы-интернат в Николаеве посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он продемонстрировал спортивные навыки и с разбегу забросил баскетбольный мяч в кольцо.

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Николаевскую область 21 августа посетил общеобразовательную санаторную школу-интернат I-III ступеней №4, где учатся и проходят реабилитацию дети, больные сколиозом. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Зеленский осмотрел классы биологии, химии, физики и математики. После этого он зашел в спортивный зал и бросил баскетбольный мяч в кольцо. Видео броска опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

"Проверил санаторную школу-интернат в Николаеве. Здесь и ремонт, и хорошо оборудованы профессиональные и реабилитационные классы, и спортзалы, и даже бассейн. Нам точно надо беречь такие заведения!" – сказано в подписи к видео.

На кадрах видно, как Зеленский совершил перед прыжком проходку и попал мячом в кольцо. После этого раздались аплодисменты зрителей.

Зеленский 21 августа приехал в Николаев с рабочим визитом. По сообщению Офиса президента, глава государства ознакомился с завершением капитального ремонта автодороги государственного значения Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев, которую восстанавливали в рамках национальной программы "Большое строительство".

Зеленский также участвовал в презентации стратегии развития области до 2027 года и встретился с представителями бизнеса морехозяйственного комплекса и судостроительной отрасли Николаевской области.