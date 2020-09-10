Пушилин отменил приказ об обстреле позиций ВСУ

После того как трехсторонняя контактная группа договорилась об инспекции позиций Вооруженных сил Украины вблизи поселка Шумы, главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин отказался от идеи уничтожить укрепления ВСУ огнем.

Главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин отменил свой приказ об обстреле позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы. Об этом 9 сентября сообщается на его сайте.

Пушилин пояснил отмену приказа тем, что украинская сторона согласилась на проведение инспекции укреплений в Шумах.

"Если по итогам проведения совместной инспекции будет установлено, что украинская сторона допустила нарушения дополнительных мер [по усилению режима прекращения огня] в части продвижения своих позиций вблизи населенного пункта Шумы и не будет их устранять, мы самостоятельно уничтожим указанные позиции", – пригрозил главарь террористов.

Сегодня участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместном патрулировании в районе поселка Шумы Донецкой области при участии представителя ОБСЕ.

5 сентября Пушилин потребовал, чтобы с 8.00 7 сентября украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены "незаконно". По словам главаря "ДНР", российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.

Украина 6 сентября созвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы из-за угроз Пушилина. В ОБСЕ заявляли, что украинские военнослужащие не обустраивали траншеи вблизи поселка после объявления перемирия.

22 июля ТКГ согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля.

Перемирие длилось больше 40 дней. 6 сентября российско-террористические войска обстреляли позиции ВСУ вблизи Красногоровки Донецкой области, ранения получил один военнослужащий. Также был открыт прицельный огонь недалеко от Причепиловки Луганской области. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.