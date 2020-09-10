Пушилин отменил приказ об обстреле позиций ВСУ

Главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин отменил свой приказ об обстреле позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы. Об этом 9 сентября сообщается на его сайте.
Пушилин пояснил отмену приказа тем, что украинская сторона согласилась на проведение инспекции укреплений в Шумах.
"Если по итогам проведения совместной инспекции будет установлено, что украинская сторона допустила нарушения дополнительных мер [по усилению режима прекращения огня] в части продвижения своих позиций вблизи населенного пункта Шумы и не будет их устранять, мы самостоятельно уничтожим указанные позиции", – пригрозил главарь террористов.
Сегодня участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместном патрулировании в районе поселка Шумы Донецкой области при участии представителя ОБСЕ.
5 сентября Пушилин потребовал, чтобы с 8.00 7 сентября украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены "незаконно". По словам главаря "ДНР", российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.
Украина 6 сентября созвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы из-за угроз Пушилина. В ОБСЕ заявляли, что украинские военнослужащие не обустраивали траншеи вблизи поселка после объявления перемирия.
22 июля ТКГ согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля.
Перемирие длилось больше 40 дней. 6 сентября российско-террористические войска обстреляли позиции ВСУ вблизи Красногоровки Донецкой области, ранения получил один военнослужащий. Также был открыт прицельный огонь недалеко от Причепиловки Луганской области. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.