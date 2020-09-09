"Прослеживается четкий тренд на "приднестровизацию". Гармаш предупредил об угрозе замораживания конфликта на Донбассе

Ситуация на Донбассе начинает напоминать Приднестровье. Об этом заявил член украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш.

Если конфликт на Донбассе "заморозят" по типу приднестровского, территориальной целостности и суверенитета в полном объеме Украина не получит, а Россия сохранит свой инструмент влияния на Киев.

Об этом 9 сентября на своей странице в Facebook написал член украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш.

"В целом, я вижу ситуацию так: прослеживается четкий тренд на "приднестровизацию конфликта. Когда вроде и не стреляют, но и территориальной целостности и суверенитета в полном объеме Украина не получает. Россия сохраняет свой инструмент влияния на Киев, но поскольку конфликт не острый, то о нем постепенно забывают в мире, возможно, даже снимают санкции с "присмиревшего" агрессора", – уточнил он.

Далее, по мнению журналиста, сценарий может разворачиваться так.

"Россия постепенно выходит из субъектов конфликта (но не с Донбасса!) в котором остаются только ОРДЛО и Украина. А когда не стреляют, можно поговорить и о "взаимовыгодных" экономических отношениях, выборах, особом статусе и т.д. Если же что-то пойдет не по сценарию Москвы, то перемирие – не мир, его всегда можно нарушить, чтоб напомнить "хохлам", кто в доме хозяин", – написал Гармаш.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.