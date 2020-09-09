ТКГ собралась на срочное заседание из-за обострения ситуации на Донбассе

На переговорах ТКГ обсуждаются угрозы боевиков атаковать позиции украинских военнослужащих возле поселка Шумы Донецкой области.

Переговоры по поводу ситуации на Донбассе проходят в режиме видеоконференции Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе собрались на срочное заседание. Об этом 9 сентября сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник.

На переговорах обсуждается обострение ситуации на востоке Украины. В том числе речь идет об угрозах боевиков атаковать позиции украинских военнослужащих возле поселка Шумы.

Как уточнил собеседник издания, внеочередное заседание созвал представитель ОБСЕ по инициативе украинской делегации. Переговоры проходят в режиме видеоконференции.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин потребовал, чтобы с 8.00 7 сентября украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены "незаконно". По словам главаря "ДНР", российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.

Украина 6 сентября созвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы из-за угроз Пушилина.

Населенный пункт Шумы Торецкого района (недалеко от Горловки) перешел под полный контроль Объединенных сил летом 2018 года.