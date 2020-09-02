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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На заседании ТКГ договорились о новом разведении сил и средств на Донбассе

На очередном заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, которое состоялось 2 сентября в формате видеоконференции, стороны договорились о разведении сил и средств еще на четырех участках в зоне конфликта.

ТКГ договорилась о новом разведении сил на Донбассе
ТКГ договорилась о новом разведении сил на Донбассе
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

На заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) были принципиально согласованы четыре следующих участка разведения сил и средств. Подгруппе по безопасности поставлена задача разработать детальный план и финализировать проект дополнения к рамочному решению ТКГ о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау выразила благодарность сторонам за соблюдение режима прекращения огня и призвала их делать все возможное, чтобы он сохранился, говорится в сообщении.

Стороны переговоров согласились с необходимостью продолжения соблюдения режима тишины на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В течение 2019 года сторонам конфликта удалось договориться о разведении сил и средств на трех участках: в Петровском Донецкой области, Золотом и Станице Луганской Луганской области. Украинская сторона фиксировала обстрелы Золотого уже после отвода вооружений.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, переговоры, агрессия, война в Украине, конфликт, война на Донбассе, ТКГ в Минске
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