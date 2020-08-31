Особый статус превратит Донбасс в пророссийское гетто – Гармаш

Идея члена украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольда Фокина об особом статусе для Донбасса превратит регион в пророссийское гетто и вызовет его эмоциональное отторжение от Украины. Об этом заявил представитель Донецкой области на переговорах в Минске, журналист Сергей Гармаш.

Представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ), журналист Сергей Гармаш прокомментировал заявление члена ТКГ Витольда Фокина о том, что всему Донбассу необходимо предоставить особый статус. Комментарий он опубликовал на своей странице в Facebook.

По мнению Гармаша, "если это та "автономия", которой часто называют "особый статус" в России, то это 100% начало фрагментации страны, внешнеполитическая переориентация на Россию и, вполне вероятно, – гражданская война".

"Такой особый статус превратит Донбасс в пророссийское гетто, ненавидимое всей Украиной за его пророссийскость", – написал он.

Особый статус и контроль России в регионе после всего, что она сделала с Украиной, – это не просто вызов справедливости, это личный вызов всем, кто погиб или пострадал во время российско-украинской войны, подчеркнул Гармаш.

"После этого начнется просто эмоциональное отторжение "инородного (пророссийского) тела". И страдать от него будут прежде всего жители Донбасса, олицетворяющие его в других регионах. В том числе те, кто как раз и бежал от "особого статуса" из ОРДЛО на свободные части Донецкой и Луганской областей", – считает журналист.

По словам Гармаша, это будет даже не первым, а уже предпоследним шагом к отделению региона и запуску процесса фрагментации Украины.

"Особым статусом всего Донбасса для оккупантов решается вопрос разрыва единого хозяйственного комплекса, который сейчас не позволяет экономике ОРДЛО эффективно работать. Если же эту проблему устранить, то Донбасс сможет быть вполне успешным с экономической точки зрения отдельным государством. Что сразу создает соблазны отделения и для местных ("патриотических" сейчас) элит", – написал он.

По мнению Гармаша, погружение в "русский мир" самого густонаселенного региона страны даст огромный прирост пророссийским силам в парламенте Украины. И это фактически станет основой для смены всей геополитической ориентации государства.

"Я уже не говорю о том, что разрешение конфликта по российскому сценарию (а особый статус – это чисто российский сценарий) автоматически будет означать победу России в этой войне, потому что даст ей реализацию всех целей, которые она перед собой ставила, начиная "русскую весну" и финансируя "республики" все эти годы", – заявил журналист.

По его мнению, лучше на время вообще отказаться от минского сценария возвращения Донбасса, чем возвращать его на условиях России.

"Повторюсь в очередной раз: мир на условиях России может быть только "русским миром", – уточнил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента Украины сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ. 30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации первого президента Украины Леонида Кравчука. Он заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе. 18 августа Зеленский назначил Фокина первым заместителем Кравчука в делегации Украины на переговорах в Минске.

В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.