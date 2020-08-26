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Операция "Черная икра". Возвращение Януковича на оккупированный Донбасс обсуждалось до 2018 года – отчет Сената США

Комитет по разведке американского Сената обнародовал новые сведения о тайных переговорах представителей России, бывшего руководства украинской Партии регионов и группы во главе с политтехнологом Полом Манафортом, в которых шла речь о создании автономной республики Донбасса. Ее главой предполагалось назначить экс-президента Украины Виктора Януковича.

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Янукович хотел стать главой автономной республики Донбасса, выяснили в Сенате США
Янукович хотел стать главой автономной республики Донбасса, выяснили в Сенате США
Фото: ЕРА

С 2016-го по 2018 год в ходе секретных переговоров обсуждалось создание на оккупированном Донбассе автономной республики в составе Украины, главой которой мог стать четвертый украинский президент Виктор Янукович. Об этом идет речь в очередном отчете комитета по разведке Сената США.

Ряд деталей в тексте, которые касаются деятельности близкого к президенту Дональду Трампу политтехнолога Пола Манафорта, вымараны. Некоторые сведения (в частности, о встречах Манафорта с украинско-российским политтехнологом и возможным агентом российской разведки Константином Килимником) уже публиковались ранее.

Впервые стало известно, что с 2 августа 2016 года фигура Януковича сепаратно рассматривалась как компромиссная для урегулирования конфликта на востоке Украины. В этот день Килимник провел длительную встречу с Манафортом, который тогда возглавлял избирательную кампанию Трампа. Тема письма, в котором политтехнологи договаривались о встрече, – "Черная икра". В отчете комитета по разведке упоминается "человек, подаривший Манафорту самую большую банку черной икры". Американский политтехнолог не скрывал, что речь о Януковиче, а стоимость подарка составила от $30 тыс. до $40 тыс.

Якобы идея возвращения в политику принадлежала самому Януковичу, искавшему поддержку в кругах республиканцев. В показаниях Манафорта говорится, что он отверг план переезда экс-президента на Донбасс, поняв, что таким образом Россия ищет лазейку для сохранения влияния на весь регион.

Однако, по данным разведки, тема создания автономии на Донбассе обсуждалась Манафортом и Килимником в декабре 2016-го и в феврале 2017 года. Килимник просил американского коллегу убедить Трампа в жизнеспособности идеи.

Комитет по разведке пришел выводу, что с российской стороны идею возвращения Януковича в большую политику отстаивал миллиардер Олег Дерипаска, встречавшийся с Килимником. Даже после выхода Манафорта из кампании Трампа россияне рассчитывали на его сохранявшиеся связи. Целью, вероятно, был выход РФ из конфликта на Донбассе наиболее удобным для Москвы способом.

С украинской стороны, вероятно, в разработке "мирного плана" участвовал экс-глава Администрации Президента Сергей Левочкин.

Приводится фрагмент e-mail, который Килимник отослал Манафорту: "Россияне на самом высоком уровне в принципе не против этого плана и будут работать с BG (так в переписке называли Януковича. – "ГОРДОН"), чтобы начать процесс объединения "ДНР" и "ЛНР" в одно целое, с решением вопросов безопасности (вывод российских войск, устранение радикальных уголовных элементов). Все остальное сделает BG и его люди".

Тема Януковича обсуждалась вплоть до начала 2018 года, когда Манафорт уже находился под следствием в США. В распоряжении комитета по разведке есть свидетельства, что политтехнолог помогал составить опросник с целью выяснить уровень популярности экс-президента Украины в ОРДЛО. Однако социологи не подтвердили, что Янукович рассматривался на оккупированных территориях как приемлемый лидер.

Ключевым фактором для создания автономной республики Донбасса называлось предполагаемое выступление Трампа в поддержку этого плана; Янукович должен был быть упомянут. Затем следовало обсудить идею на российско-американских переговорах и на встрече в нормандском формате. У американских политиков нет сведений, дошел ли этот план до Белого дома.

В 2019 году в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера впервые говорилось о том, что Янукович просил Манафорта о содействии в создании на Донбассе автономной республики. При этом команда Мюллера не нашла доказательств того, что политтехнолог рассказывал об этом плане президенту США Дональду Трампу или кому-нибудь из его окружения.

Мюллер с мая 2017 года расследовал возможный сговор окружения президента США с Кремлем. Уголовные дела возбуждены против десятков людей, включая Манафорта, отбывающего тюремный срок в семь с половиной лет.

Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах. В феврале 2014-го после Революции достоинства сбежал в Россию.

Теги: Виктор Янукович, Сергей Левочкин, переговоры, разведка, Дональд Трамп, Олег Дерипаска, война на Донбассе, Пол Манафорт, Константин Килимник, ОРДЛО
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