Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой". МИД Украины выразил протест

Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что действия России являются нарушением украинского суверенитета.

Киев подчеркивал, что Россия снабжает боевиков на Донбассе с помощью "гумконвоев" Фото: EPA

Российское министерство по чрезвычайным ситуациям 27 августа сообщило об отправке очередного "гуманитарного конвоя" на оккупированный Донбасс.

"Гуманитарная помощь доставлена жителям Донецкой и Луганской областей. Это более 118 тонн медикаментов и предметов первой необходимости", – утверждают в ведомстве.

Министерство иностранных дел Украины в связи с этим "выразило решительный протест министерству иностранных дел РФ". В украинском МИД подчеркнули, что направление "гумконвоя" на территорию Украины без согласования с украинскими властями является "международно-противоправным деянием против суверенитета Украины".

"Игнорируя ранее высказанные неоднократные предостережения украинской стороны, без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным комитетом Красного Креста, российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый гуманитарный конвой для населения временно оккупированных РФ территорий в Донецкой и Луганской областях Украины", – говорится в заявлении.

Груз, по данным ведомства, ввезли в Украину через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".

"Российская сторона сделала невозможным проведение украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двухсторонними международными договорами", – добавили в МИД.

РФ начала отправлять "гумконвои" на Донбасс летом 2014 года. Официальный Киев не раз заявлял, что российские "гуманитарные конвои" попадают на территорию Украины в нарушение процедур, поскольку его не досматривают украинские пограничники, таможенники или представители Международного комитета Красного Креста.

Кроме того, по данным украинских властей, под видом "гумконвоя" Россия ввозит в Украину оружие и технику для боевиков.

За шесть лет Россия отправила на Донбасс 98 "гумконвоев".