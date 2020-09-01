Гармаш о заседании подгрупп ТКГ: Марионеткам из ОРДЛО урегулирование конфликта нужно так же, как "Газпрому" глобальное потепление

Представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш по итогам очередного раунда переговоров в подгруппах заявил, что сегодня украинская сторона "говорила с автоответчиком".

Представители ОРДЛО на заседании трехсторонней контактной группы не проявляют интереса к урегулированию конфликта на Донбассе, Россия же ведет себя как наблюдатель. Об этом сегодня сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш по итогам очередного раунда переговоров в подгруппах.

"Закончилось заседание подгрупп минской ТКГ. На два часа раньше, чем обычно. Снова говорили с автоответчиком. Россия по-прежнему, только более нагло, делает вид, что она наблюдатель (или посредник – хрен поймешь), а ее марионеткам из ОРДЛО урегулирование конфликта нужно так же, как "Газпрому" глобальное потепление", – написал Гармаш в Facebook.

Он высказал мнение, что встреча советников стран – членов "Нормандской четверки" может перенестись "в связи с чьей-нибудь командировкой".

"И ждем главного шоу – завтрашнего заседания ТКГ. Больше пока сказать не могу – без деталей", – добавил Гармаш.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента Украины сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации первого президента Украины Леонида Кравчука. Он заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.