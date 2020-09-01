Гармаш о заседании подгрупп ТКГ: Марионеткам из ОРДЛО урегулирование конфликта нужно так же, как "Газпрому" глобальное потепление

Представители ОРДЛО на заседании трехсторонней контактной группы не проявляют интереса к урегулированию конфликта на Донбассе, Россия же ведет себя как наблюдатель. Об этом сегодня сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш по итогам очередного раунда переговоров в подгруппах.
"Закончилось заседание подгрупп минской ТКГ. На два часа раньше, чем обычно. Снова говорили с автоответчиком. Россия по-прежнему, только более нагло, делает вид, что она наблюдатель (или посредник – хрен поймешь), а ее марионеткам из ОРДЛО урегулирование конфликта нужно так же, как "Газпрому" глобальное потепление", – написал Гармаш в Facebook.
Он высказал мнение, что встреча советников стран – членов "Нормандской четверки" может перенестись "в связи с чьей-нибудь командировкой".
"И ждем главного шоу – завтрашнего заседания ТКГ. Больше пока сказать не могу – без деталей", – добавил Гармаш.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента Украины сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.
30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации первого президента Украины Леонида Кравчука. Он заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.
18 августа Зеленский назначил первым заместителем Кравчука первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина.