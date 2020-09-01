Перемирие на Донбассе. Боевики совершили две вооруженные провокации в Донецкой области – штаб ООС

1 сентября представители незаконных вооруженных формирований открывали неприцельный огонь в районе Водяного и Авдеевки Донецкой области, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано два факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

"Провокация из стрелкового оружия зафиксирована на участке фронта вблизи Водяного [Донецкой области]. Кроме того, неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета зафиксированы вблизи Авдеевки. Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", – говорится в сообщении.

С начала новых суток на всех участках фронта соблюдается режим тишины.

В штабе добавили, что подразделения ООС находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и действия противника.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.