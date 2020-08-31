Оккупанты изменили режим работы пунктов пропуска на Донбассе

Подконтрольные России оккупационные правительства "ЛНР" и "ДНР" с 1 сентября сокращают время либо полностью блокируют работу контрольных пунктов въезда и выезда на Донбассе.

С 1 сентября ежедневный пропуск будет осуществляться только в контрольно-пропускном пункте (КПВВ) "Станица Луганская", движение по дорожному коридору в пределах КПВВ "Новотроицкое" оккупанты позволяют два раза в неделю, КПВВ "Марьинка" боевики заблокировали полностью. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Facebook.

Также в сообщении говорится, что КПВВ переходят на осенний график работы. Пропускные операции будут осуществляться ежедневно с 7.00 до 18.30, при этом из соображений безопасности в сторону временно оккупированной территории Украины после 18.00 граждане пропускаться не будут.