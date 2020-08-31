Оккупанты изменили режим работы пунктов пропуска на Донбассе

С 1 сентября ежедневный пропуск будет осуществляться только в контрольно-пропускном пункте (КПВВ) "Станица Луганская", движение по дорожному коридору в пределах КПВВ "Новотроицкое" оккупанты позволяют два раза в неделю, КПВВ "Марьинка" боевики заблокировали полностью. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Facebook.
Также в сообщении говорится, что КПВВ переходят на осенний график работы. Пропускные операции будут осуществляться ежедневно с 7.00 до 18.30, при этом из соображений безопасности в сторону временно оккупированной территории Украины после 18.00 граждане пропускаться не будут.
10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. 22 июня возобновил работу КПВВ "Новотроицкое". С 28 июня руководство террористической организации "ДНР" ввело запрет на пересечение линии разграничения с подконтрольной украинскому правительству территорией.
24 июля боевики "ДНР" заявили, что будут открывать контрольный пункт въезда-выезда "Оленовка", который расположен в транспортном коридоре с украинским КПВВ "Новотроицкое", по понедельникам и пятницам. Однако пересечь линию соприкосновения смогут далеко не все желающие.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.