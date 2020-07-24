Боевики "ДНР" заявили, что будут открывать блокпост в Оленовке дважды в неделю

Боевики "ДНР" заявили, что будут открывать контрольный пункт въезда-выезда "Оленовка", который расположен в транспортном коридоре с украинским КПВВ "Новотроицкое", по понедельникам и пятницам. Однако пересечь линию соприкосновения смогут далеко не все желающие.

Боевики "ДНР" заявили, что намерены открывать "гуманитарный коридор" для пересечения людьми линии соприкосновения в районе Оленовки – Новотроицкого (направление Волноваха – Мариуполь) дважды в неделю. Об этом сообщает подконтрольное боевикам агентство "ДАН".

Так, контрольный пункт въезда / выезда "Оленовка" будет открываться по понедельникам и пятницам, сообщили оккупационные власти оккупированной территории Донецкой области.

Боевики называют периодическое возобновление работы КПВВ "гуманитарным коридором". Они говорят, что организовывают его "в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации".

Донецкие СМИ пишут, что выехать с оккупированной территории можно при наличии украинской прописки, пропуск в Донецк производится по заранее согласованным спискам "республиканского штаба по коронавирусу". Все прибывшие с подконтрольной украинскому правительству территории лица обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больницах.

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. 22 июня возобновил работу КПВВ "Новотроицкое". С 28 июня руководство террористической организации "ДНР" ввело запрет на пересечение линии разграничения с подконтрольной украинскому правительству территорией.