В Минреинтеграции Украины рассказали, когда откроют два новых КПВВ в Луганской области

До конца ноября 2020 года в Счастье и Золотом Луганской области запланировано открытие контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины.
Украинская власть делает все, чтобы восстановить работу КПВВ на границе с временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей, сообщается в релизе.
"Новые КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области планируется открыть в течение четырех месяцев", – заявили в министерстве.
По информации ведомства, на подконтрольной правительству территории вблизи Золотого построили комплекс сооружений для пропуска и сервисного обслуживания граждан. В Счастье рабочая группа должна определить места обустройства режимной и сервисной территории.
"Мы ожидаем, что за четыре месяца оккупационная администрация все же выполнит свои обязательства по монтажу определенного комплекса зданий, чтобы наши граждане могли зайти на подконтрольную правительству территорию", – отметил первый заместитель министра Ростислав Замлинский.
На КПВВ планируют создать сервисные центры для обслуживания граждан с неподконтрольных территорий, открыть аптечный пункт, мобильный центр предоставления административных услуг и юридическую приемную.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.