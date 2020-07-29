В Минреинтеграции Украины рассказали, когда откроют два новых КПВВ в Луганской области

Новые контрольно-пропускные пункты въезда-выезда откроют в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины.

До конца ноября 2020 года в Счастье и Золотом Луганской области запланировано открытие контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины.

Украинская власть делает все, чтобы восстановить работу КПВВ на границе с временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей, сообщается в релизе.

"Новые КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области планируется открыть в течение четырех месяцев", – заявили в министерстве.

По информации ведомства, на подконтрольной правительству территории вблизи Золотого построили комплекс сооружений для пропуска и сервисного обслуживания граждан. В Счастье рабочая группа должна определить места обустройства режимной и сервисной территории.

"Мы ожидаем, что за четыре месяца оккупационная администрация все же выполнит свои обязательства по монтажу определенного комплекса зданий, чтобы наши граждане могли зайти на подконтрольную правительству территорию", – отметил первый заместитель министра Ростислав Замлинский.

На КПВВ планируют создать сервисные центры для обслуживания граждан с неподконтрольных территорий, открыть аптечный пункт, мобильный центр предоставления административных услуг и юридическую приемную.