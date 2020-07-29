Минреинтеграции инициировало создание госпредприятия для управления КПВВ – замминистра

Предприятие будет обеспечивать содержание и функционирование контрольных пунктов въезда-выезда на границе с оккупированным Крымом и ОРДЛО. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.

На границе с оккупированным Крымом и территориями Донецкой и Луганской областей создадут мобильные центры предоставления админуслуг Фото: mtot.gov.ua

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины инициировал создание государственного предприятия, в зоне ответственности которого будет содержание КПВВ. Об этом в эфире телеканала "Дом" 29 июля заявил первый замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.

"В зоне ответственности предприятия будут три КПВВ на админгранице между Херсонской областью и АР Крым, четыре КПВВ в Донецкой области и три в Луганской, в частности "Золотое" и "Счастье", которые планируют открыть", – сказал Замлинский.

Предприятие будет обеспечивать благоустройство и содержание пунктов.

По словам Замлинского, на КПВВ будут открыты аптечные пункты, магазины, комнаты для пребывания родителей с детьми, мобильные центры предоставления административных услуг и банковские отделения.

В этих сервисных центрах граждане с временно оккупированных территорий смогут получить социальную и правовую помощь, оформить документы, воспользоваться интернетом.

"Мы прекрасно понимаем, что все наши временно оккупированные территории все равно перейдут под полноценную юрисдикцию украинской власти. Поэтому это не стационарные КПВВ. Мы предполагаем, что это будут модульные конструкции, и очень хотим, чтобы в ближайшее время они были перенесены с линии соприкосновения на границу Украины с Российской Федерацией", – сказал замминистра.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.