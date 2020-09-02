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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кравчук о заседании ТКГ: Грызлов опустился до того, что перебивал, повышал голос, кричал что-то

Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе сопровождалось внутренним напряжением и закончилось предложением перевести встречи из онлайн-формата в очный.

По словам Кравчука, представители оккупантов предложили следующую встречу ТКГ проводить не в режиме видеоконференции, а в Минске
По словам Кравчука, представители оккупантов предложили следующую встречу ТКГ проводить не в режиме видеоконференции, а в Минске
Фото: ЕРА

2 сентября на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе глава российской делегации Борис Грызлов повышал голос и пытался перебивать членов украинской делегации. Об этом рассказал глава украинской делегации Леонид Кравчук в комментарии "Сегодня".

"Была техническая неисправность самого аппарата, с помощью которого велась видеоконференция. Грызлов опустился до того, что перебивал, повышал голос, кричал что-то. Они протестовали, но я сказал, что мы не будем с ними советоваться насчет того, кому из нас выступать, а кому – нет. Было внутреннее напряжение. На встрече рассматривалось четыре вопроса, приняты определенные решения. Они поставили вопрос о том, чтобы следующую встречу проводить не в режиме видеоконференции, а в Минске", – рассказал он.

Предложение перевести встречи в очный формат прозвучало от представителя так называемой "ЛНР" Родиона Мирошника. В своем Telegram-канале он высказал мнение, что видеоконференции имеют свой и достаточно ограниченный ресурс, который, по всей вероятности, уже исчерпан.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В июле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации на переговорах в Минске, в августе Фокин стал его первым заместителем.

В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.

"И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса", – сказал он.

Это заявление раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что подобные высказывания не выдерживают критики. "Это логика Кремля, колонизация РФ всего Донбасса и начало федерализации Украины. Следующим шагом будет особый статус для других регионов", – предупредил дипломат. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что подобные заявления свидетельствуют о переходе доверенного лица президента на сторону страны-агрессора. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и не соответствующим национальным интересам Украины.

После критики Фокин сказал, что "если сторонники войны бесятся" – значит, его слова "попали туда, куда надо".

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Украина, Донбасс, переговоры, агрессия, Борис Грызлов, ТКГ в Минске
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