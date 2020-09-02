Кравчук о заседании ТКГ: Грызлов опустился до того, что перебивал, повышал голос, кричал что-то

Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе сопровождалось внутренним напряжением и закончилось предложением перевести встречи из онлайн-формата в очный.

По словам Кравчука, представители оккупантов предложили следующую встречу ТКГ проводить не в режиме видеоконференции, а в Минске Фото: ЕРА

2 сентября на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе глава российской делегации Борис Грызлов повышал голос и пытался перебивать членов украинской делегации. Об этом рассказал глава украинской делегации Леонид Кравчук в комментарии "Сегодня".

"Была техническая неисправность самого аппарата, с помощью которого велась видеоконференция. Грызлов опустился до того, что перебивал, повышал голос, кричал что-то. Они протестовали, но я сказал, что мы не будем с ними советоваться насчет того, кому из нас выступать, а кому – нет. Было внутреннее напряжение. На встрече рассматривалось четыре вопроса, приняты определенные решения. Они поставили вопрос о том, чтобы следующую встречу проводить не в режиме видеоконференции, а в Минске", – рассказал он.

Предложение перевести встречи в очный формат прозвучало от представителя так называемой "ЛНР" Родиона Мирошника. В своем Telegram-канале он высказал мнение, что видеоконференции имеют свой и достаточно ограниченный ресурс, который, по всей вероятности, уже исчерпан.