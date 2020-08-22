"Не вижу смысла что-то менять". Зеленский ответил, могут ли перенести переговоры из Минска в другой город

Возможность замены Минска на другой город для переговоров по Донбассу – вопрос не приоритетный, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Переговоры о ситуации на Донбассе в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ) нет смысла переносить из Минска в другой город. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу "Украина 24", вышедшем 22 августа.

Журналистка спросила главу государства, что будет с минским форматом и может ли быть изменен город, скажем, на Астану в Казахстане.

"Мы благодарны каждой стране, которая предлагает площадку для этих важных переговоров, но сейчас все переговоры в формате "Минска" проходят в видеоформате из-за COVID-19. Поэтому я считаю, что от площадки или от города, или места формат не зависит вовсе. Зависит только от людей, которые вовлечены в ТКГ. Слишком рано говорить об изменении города, и мне кажется, это неправильно – особенно сейчас – это делать", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "Минск был предложен, утвержден, и там эти переговоры продолжаются".

"Я не вижу смысла что-то менять. Я благодарен Казахстану. И многим другим странам. И Азербайджан нам предлагал площадку, и европейские страны. Но сейчас это не приоритетный вопрос", – объяснил президент Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента Украины сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ. 30 июля Зеленский назначил главой делегации первого президента Украины Леонида Кравчука, который заявил, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.