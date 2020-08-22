Зеленский: Самый главный вызов для нашей страны – война на востоке

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе войны на Донбассе Украина теряет лучших своих людей.

Наибольшей проблемой Украины является война на Донбассе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, которое телеканал "Украина 24" транслирует 22 августа.

"Самый главный вызов для нашей страны – война на востоке Украины. Мы это понимаем. Теряем людей – лучших, героев... Молодые люди по 20 лет, по 30 лет, само главное, что они видели – они видели только будущее своей страны. Они его защищают", – сказал глава государства.

По его словам, бывая на Донбассе, он видит, какие там украинцы.

"Самая главная задача для меня как президента, для моей команды – прекратить войну, завершить войну, вернуть все территории, вернуть людей домой, в семьи", – подчеркнул Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.