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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мощные дипломаты". Зеленский оценил Кравчука и Фокина, привлеченных к переговорам по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Леонид Кравчук и Витольд Фокин, которые возглавили украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе, создали "правильный дипломатический баланс".

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Зеленский назначил новых руководителей украинской делегации в ТКГ
Зеленский назначил новых руководителей украинской делегации в ТКГ
Фото: ЕРА

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук и его заместитель Витольд Фокин являются "мощными" дипломатами. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу "Украина 24", которое опубликовано 22 августа.

"Что касается Кравчука и Фокина: это профессиональные, мощные украинские дипломаты с четкой проукраинской позицией, патриотической и сбалансированной, что очень важно. Леонид Макарович – один из лучших дипломатов украинской современности, я это знаю. Я не просто уверен – я это видел. Он очень энергичный человек", – сказал глава государства.

По его словам, в "мощную команду" на переговорах по Донбассу входят "много людей", в числе которых президент упомянул главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Руслана Демченко.

"Кравчук – это лицо нашей сегодняшней группы, лицо украинской дипломатии. Лучшего у нас нет, я так считаю. Что касается господина Фокина, он тоже на своем месте, потому что той стороне важно видеть человека, который тоже с Донбасса – проукраинского, украинского Донбасса. Мне кажется, это правильный дипломатический баланс, который сегодня представляет Украину в трехсторонней контактной группе", – объяснил Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента Украины сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ. 30 июля Зеленский назначил главой делегации Кравчука. Первый президент заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.

3 августа в эксклюзивном интервью изданию "ГОРДОН" Фокин заявил, что уже неделю обдумывает предложение главы Офиса президента Андрея Ермака стать членом ТКГ. Он также высказал готовность вместе с группой политиков посетить оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для проведения переговоров по урегулированию ситуации.

18 августа Зеленский назначил Фокина первым заместителем Кравчука в делегации Украины на переговорах в Минске.

Фокин был первым премьер-министром независимой Украины, возглавлял правительство в 1990–1992 годах.

Теги: Леонид Кравчук, Витольд Фокин, переговоры, Владимир Зеленский, война в Украине, дипломаты, президент, война на Донбассе
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